На выборах президента РФ в Запорожской области вероятно досрочное голосование

Как уточнила председатель избиркома области Галина Катющенко, по труднодоступным участкам на территории конкретного субъекта решение о проведении досрочного голосования принимает избирательная комиссия региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Жители населенные пунктов у линии боевого соприкосновения в Запорожской области скорее всего смогут проголосовать на выборах президента РФ в марте 2024 года досрочно, до начала трехдневного голосования. Об этом сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"У нас скорее всего, как и во время предыдущих выборов, будет проходить досрочное голосование, потому что территория у нас особенная, чтобы дать возможность проголосовать всем людям, которые находятся в зоне, приближенной к линии боевого соприкосновения, максимально обезопасить людей. Постепенно мы войдем в трехдневное голосование", - сказал она.

Катющенко уточнила, что по труднодоступным участкам на территории конкретного субъекта, к которым относятся и населенные пункты у линии соприкосновения, решение о проведении досрочного голосования принимает избирательная комиссия региона.

"По закону мы можем за 20 дней вводить досрочное голосование, но мы еще не принимали такое решение. После консультаций с представителями силовых структур избирком определится, сколько дней нам необходимо для досрочного голосования. Мы консультируемся", - уточнила она.

В 2023 году, на первых после вхождения Запорожской области в состав РФ выборах в Законодательное собрание региона и муниципальные органы власти досрочное голосование проводилось с 31 августа по 7 сентября.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.