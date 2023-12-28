В Буркина-Фасо возобновило работу российское посольство

По словам посла РФ в Кот-д'Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексея Салтыкова, открытие диппредставительства придаст импульс отношениям двух стран

НАЙРОБИ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Лабутина/. Посольство РФ после 31-летнего перерыва возобновило работу в Уагадугу.

Как сообщили ТАСС в посольстве, на церемонии открытия со стороны Буркина-Фасо выступил министр иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Карамоко Жан-Мари Траоре. С российской стороны выступал посол РФ в Кот-д'Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков.

"Кроме того, на церемонии присутствовали премьер-министр Буркина-Фасо [Аполлинер Йоахимсон Кьелем де Тамбела], а также министры обороны, энергетики, спорта, образования, заместитель председателя законодательного собрания переходного периода, российские соотечественники и буркинийские журналисты, представители иностранных дипкорпусов", - отметили в посольстве.

Как ранее сообщили ТАСС в посольстве, по числу сотрудников дипмиссия в Буркина-Фасо будет соответствовать среднестатистическому размеру большинства российских диппредставительств в Западной Африке. По словам Салтыкова, открытие посольства придаст импульс отношениям двух стран.

О планах по возобновлению работы российских посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее говорил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии саммита Россия - Африка. Он подчеркивал, что это станет реальным практическим шагом по существенной активизации работы со странами Африки в политической, деловой и гуманитарной областях, а также в сфере культуры и туризма. В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о возобновлении в 2023 году деятельности посольств России в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо.