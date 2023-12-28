Слуцкий заявил, что русофобия давно стала для Прибалтики "входным билетом" в НАТО и ЕС

Лидер ЛДПР отметил, что "в сложившейся ситуации с дискриминацией русских в недружественных странах необходимо в первую очередь провести ревизию миграционного законодательства для упрощения возвращения в Россию"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Русофобия давно стала для прибалтийских стран "входным билетом" в НАТО и ЕС и поэтому стоит во главе угла политики этих государств. Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал планы Латвии выселить из страны более 1,2 тысячи россиян.

"Привет, фашистская власть? Русофобия стоит во главе угла политики прибалтийских стран, поскольку давно стала для них "входным билетом" в НАТО и ЕС. Россия не оставит депортируемых из Латвии русских на произвол судьбы, если они захотят вернуться на Родину. Своих мы не бросаем", - отметил он в своем Telegram-канале.

Слуцкий пояснил, что как председатель думского комитета и глава Российского фонда мира давно занимается проблемами россиян и соотечественников, попавших в беду за рубежом. "Что могу сказать? В сложившейся ситуации с дискриминацией русских в недружественных странах необходимо в первую очередь провести ревизию миграционного законодательства для упрощения возвращения в Россию, в том числе тех семей, кого развал Советского Союза застал в бывших советских республиках. А также признать, наконец, русофобию уголовно-наказуемым деянием! Говорим об этом еще с прошлого года и на разных уровнях! Ответственность здесь должна быть суровой. Готовы предложить поправки в законодательство. Против Русского мира объявлена война. И законы должны быть соответствующими военному времени", - подчеркнул парламентарий.

Ранее портал национального гостелерадио балтийской республики lsm.lv сообщил, что Латвия намерена принудительно выселить из страны более 1,2 тыс. российских граждан, якобы не урегулировавших свой правовой статус.

Латвийский закон об иммиграции предусматривает, что выданные гражданам РФ постоянные виды на жительство утратили силу в сентябре 2023 года. Чтобы продолжать оставаться в Латвии, эти люди должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Евросоюза, а для его получения следовало представить подтверждение о знании государственного языка на минимальном уровне и наличии финансовых ресурсов для проживания в балтийской республике.

Как отмечало посольство РФ в Риге, в политике властей Латвии усматривается целенаправленная линия на сведение счетов с россиянами, а если ситуация продолжит и далее деградировать, то без преувеличения все это можно будет охарактеризовать как геноцид - угнетение группы лиц по национальному признаку.