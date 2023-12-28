В Саратовской области после критики Володина с должностей сняли трех чиновников

В их числе председатель правительства региона Павел Мигачев

САРАТОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Трех чиновников, в том числе заместителя председателя правительства Саратовской области Павла Мигачева, сняли с должностей после критики председателя Госдумы Вячеслава Володина в связи с провалом нескольких проектов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам спикера Госдумы.

"Сегодня на встрече с жителями Кировского района Саратова Вячеслав Володин раскритиковал работу чиновников, которые завалили различные проекты и с разрешения которых возникли проблемы у жителей. <…> После встречи Вячеслава Володина с жителями губернатором приняты решения об увольнении заместителя председателя правительства Саратовской области Павла Мигачева, заместителя министра строительства и ЖКХ - главного архитектора области Анны Смирновой, начальника государственной жилищной инспекции области Владимира Томашенцева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в микрорайоне Солнечный-2 не хватает около 3 тыс. ученических мест, там планируют построить школу всего на 550 мест. "Разрешения на строительство новых домов давали, а социальной инфраструктуры снова нет. За халатность должна понести ответственность главный архитектор Анна Смирнова", - отметили в Telegram-канале.

Кроме того, в новом микрорайоне Зеленая Горка также не хватает социальной инфраструктуры: детские сады и школа уже переполнены. "Это рукотворный проект Мигачева", - приводятся в тексте слова Володина.

В адрес Госжилинспекции также поступают многочисленные нарекания от жителей о неэффективной работе и игнорировании коммунальных проблем. "Вот сегодня утром проехал. Не убрано ничего. Слякоть. Люди стоят на этих участках в воде, в жиже этой. Павильоны не очищены", - отметил Володин.