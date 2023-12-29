Фадеев заявил, что ожидается более 10 поручений Путина по итогам встречи с СПЧ

Глава Совета Валерий Фадеев назвал одной из важных поднятых на встрече тем возможность смягчения ответственности за преступления ненасильственного характера и рассмотрение вопроса об объявления амнистии в отношении отдельных категорий осужденных

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев ожидает выхода в январе 2024 года более 10 поручений президента РФ Владимира Путина по итогу декабрьской встречи с членами Совета, включая вопрос об амнистии в отношении отдельных категорий осужденных.

"По итогам встречи с президентом 4 декабря ожидаем выхода более десятка поручений. Одна из важных тем, которая громко прозвучала на встрече президента с СПЧ, - это возможность смягчения ответственности за преступления ненасильственного характера и рассмотрение вопроса об объявления амнистии в отношении отдельных категорий осужденных. Мы уже видели положительную реакцию законодателей в обеих палатах парламента", - сказал Фадеев ТАСС.

Он добавил, что надеется также на поддержку поднятых членами СПЧ вопросов по теме СВО, школьного образования, поддержке соотечественников в недружественных странах и многих других.

"Ждем выхода перечня поручений - это обычно происходит в январе, готовы плотно и активно включаться в работу по их реализации", - добавил собеседник агентства.

Традиционная встреча Путина с СПЧ в 2023 году прошла 4 декабря. На ней глава государства в том числе призвал подумать о поддержке вдов бойцов СВО, живших с ними не в официальном, а в гражданском браке, отметил необходимость принятия решения об амнистии "некоторых категорий женщин", находящихся в местах лишения свободы, а также заявил, что в ситуации с мигрантами важно соблюдать этнокультурный баланс, а обучение их детей не должно привести к ухудшению условий в школе для детей граждан России.