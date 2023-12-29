ЦИК зарегистрировал уполномоченных Бабурина и разрешил открыть избирательный счет

С момента открытия специального счета кандидат может начать агитацию

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу принял решение о регистрации уполномоченных партии "Российский общенародный союз" (РОС) на выборах президента, уполномоченного кандидата от партии Сергея Бабурина по финансовым вопросам и дал разрешение на открытие специального избирательного счета.

Бабурин был выдвинут на съезде РОС 24 декабря, а 26 декабря подал документы в ЦИК. При выдвижении кандидат лично должен прийти в ЦИК и подать пакет документов, включающий заявление о согласии баллотироваться, сведения о судимостях, доходах, имуществе за рубежом, а также протокол съезда с решением о его выдвижении.

Только с момента открытия специального избирательного счета в отделении Сбербанка в Оружейном переулке кандидат может начать агитацию, потому что агитматериалы и любые другие работы в ходе кампании должны быть оплачены из избирательного фонда. Размер избирательного фонда кандидата на выборах президента не может превышать 400 млн рублей.

Самовыдвиженцы должны были подать документы не позднее 18:00 мск 27 декабря, кандидаты от партий - не позднее 1 января. Бабурину как кандидату не от парламентской партии предстоит до конца января собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ. Подавать подписи и документы на регистрацию можно будет с 27 декабря до 31 января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

Бабурину 64 года, он являлся народным депутатом РФ (1990-1993), членом Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации, депутатом Госдумы четырех созывов. Он участвовал в президентской кампании 2018 года и занял тогда восьмое место, набрав 1,05% голосов избирателей.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.