Небензя заявил, что Киев теряет поддержку Запада

Постоянный представитель РФ при ООН подчеркнул, что Украина использует "любой повод", чтобы привлечь к себе внимание мировой общественности

ООН, 30 декабря. /ТАСС/. Киевские власти терпят поражение на поле боя и стремительно теряют поддержку даже среди западных стран. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Ранее в пятницу Киев и западные страны запросили проведение заседания в Совете Безопасности ООН в связи с ракетным ударом по Украине. "Нас нисколько не удивляет столь скоропалительное решение режима [президента Украины Владимира] Зеленского и его западных покровителей запросить сегодняшнее заседание. Многие эксперты предсказывали, что терпящая поражение на фронте, стремительно теряющая поддержку даже на Западе киевская клика будет использовать любой повод для того, чтобы привлечь к себе внимание мировой общественности", - сказал Небензя в ходе своего выступления на заседании СБ ООН.

Глава российского представительства указал, что более удачным поводом для созыва Совбеза было бы обсуждение размещения киевскими властями систем противовоздушной обороны в жилых кварталах в нарушение международного гуманитарного права.

С 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и 1 массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Кроме того, поражались места размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников, сообщили в российском военном ведомстве. Были сбиты 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ.