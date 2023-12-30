МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров стран БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля

Особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией

Обращаясь к президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди, Путин отметил развитие привилегированного партнерства с РФ, несмотря на сложную обстановку в мире.

"Несмотря на непростую международную обстановку, отношения особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией продолжают динамично развиваться: в уходящем году достигнуты исключительно высокие темпы роста товарооборота, успешно воплощались в жизнь совместные проекты в различных сферах", - передается содержание телеграмм в сообщении пресс-службы Кремля.

Как сообщает Кремль, Путин высоко оценил итоги председательства Нью-Дели в Шанхайской организации сотрудничества и Группе двадцати. Президент РФ "подчеркнул свою убежденность в том, что Москва и Нью-Дели будут и впредь развивать многоплановые двусторонние связи, эффективно координировать усилия в интересах упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях".

Взаимодействие РФ и Китая

В поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину Путин выразил уверенность, что "совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее наращивание продуктивного двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также партнерского взаимодействия в рамках ООН, "Группы двадцати", ШОС и расширившегося объединения БРИКС, председательство в котором переходит к России".

Президент РФ обратил внимание на то, что "два российско-китайских саммита в уходящем году - весенний в Москве и осенний в Пекине - придали мощный импульс развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами на всех направлениях". Также глава российского государства констатировал "высокую динамику торгово-экономического сотрудничества между РФ и КНР: удалось досрочно реализовать планы по выводу товарооборота на рекордный уровень - свыше 200 млрд долларов".

"Успешное проведение "перекрестных" Годов физической культуры и спорта способствовало значительному расширению гуманитарных связей", - полагает Путин. Он также подчеркнул, что "на очереди - Годы культуры России и Китая: мероприятия, запланированные в рамках этого нового масштабного проекта, приобретают особое значение в контексте предстоящего 75-летия установления дипломатических отношений между странами".

Наращивание взаимовыгодного сотрудничества с ЮАР

В телеграмме президенту ЮАР Сирилу Рамапосе Путин заявил о намерении учесть наработки Претории, принимая председательство в БРИКС.

"Рассчитываю, что мы будем и впредь планомерно наращивать взаимовыгодное сотрудничество на различных направлениях. Придаем особое значение координации усилий в рамках БРИКС. Принимая полномочия председателя в этом авторитетном, теперь уже расширившемся, международном объединении, Россия намерена учитывать наработки южноафриканских коллег", - говорится в послании Путина, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

Президент РФ отметил, что отношения между РФ и ЮАР носят дружественный, конструктивный характер, и это в полной мере подтвердила совместная работа в ходе второго саммита Россия - Африка.

Развитие отношений с Бразилией

Президент РФ написал в поздравлении бразильскому коллеге Луле да Сильве о намерении координировать усилия Москвы и Бразилиа в международных делах.

"Российско-бразильские отношения активно развиваются в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях на основе принципов стратегического партнерства", - передает пресс-служба Кремля содержание телеграммы.

Как отмечается в сообщении Кремля, Путин выразил уверенность в том, что "страны будут и впредь последовательно наращивать конструктивные двусторонние связи, эффективно координировать усилия в международных делах - в том числе в контексте председательства России в БРИКС и Бразилии в Группе двадцати в 2024 году".