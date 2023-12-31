Медведев назвал полный разгром неофашизма главной задачей РФ на 2024 год

Зампред Совбеза РФ также поблагодарил бойцов специальной военной операции, которые защищают Родину

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Главная задача, стоящая перед Россией в наступающем 2024 году, - добиться окончательного разгрома фашизма, уверен зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Сейчас у нас, у народа России, есть самая важная задача - сделать наступающий 2024-й годом окончательного разгрома неофашизма, который пытаются возродить враги России вопреки великой победе наших отцов и дедов", - сказал он в новогоднем обращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Медведев также поблагодарил бойцов специальной военной операции, которые защищают Родину. По словам зампреда, сегодня мысли и сердца россиян с теми, кто "находится вместе со своими боевыми товарищами на фронте". "С теми, кто плечом к плечу стоит в одном окопе, с кем идут в атаку, кому можно довериться в самой сложной ситуации. Нет ничего дороже настоящего боевого братства", - отметил он.

Медведев обратил внимание на то, что уходящий год потребовал от граждан "особой стойкости и сплоченности, уверенности и силы" и настоящего патриотизма, который измеряется реальными делами. "Мы не просто жители великой страны, мы ее многомиллионный народ. Народ, проявивший особую силу духа, волю к победе и самоотверженность. Доказавший свою готовность одержать верх над опасным и циничным врагом. Сделавший все, чтобы укрепить оборону государства. Позаботиться о тех, кто нуждается в помощи. Поддержавший жителей новых регионов в составе России. Работавший без громких слов, честно и добросовестно. Каждый на своем месте", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Медведев отметил, что меняются "не только цифры в календаре", но и россияне, и в каждом человеке произошли "очень значительные перемены", которые позволяют уверенно смотреть в будущее.

"В наших руках стабильное и уверенное развитие России. Благополучие ее будущих поколений. Мы в ответе за судьбу Родины. Великой, сильной и процветающей. Будем бережно хранить и продолжать славные традиции нашей истории. Идти вперед. Самоотверженно трудиться на благо России. И побеждать ради нее. Искренне желаю вам крепкого здоровья. Успехов, согласия и душевного тепла. С праздником вас. С наступающим Новым 2024 годом. Пусть все будет хорошо!" - подытожил он.