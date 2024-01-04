Небензя заявил, что действия США на Ближнем Востоке вызывают гнев в арабском мире

Постоянный представитель России при ООН подчеркнул, что Вашингтон подрывает все усилия по оказанию гуманитарной помощи палестинцам

ООН, 4 января. /ТАСС/. Действия США, которые подрывают все усилия по установлению режима прекращения огня в секторе Газа, вызывают гнев в арабском мире, который в случае с йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" почти невозможно контролировать. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Раз за разом, используя для этого право вето, Вашингтон подрывает все усилия по оказанию гуманитарной помощи палестинцам, и оба продукта Совета Безопасности [ООН], принятые за это время - резолюции 2712 и 2720, - по сути, остаются нереализованными. Это вызывает гнев в арабском мире, приобретающий порой столь опасные формы, как действия "Ансар Аллах" в Красном море. Контролировать эмоции населения правительствам ближневосточных государств становится все сложнее, в ситуации же, когда в дело вступает негосударственный игрок, это практически невозможно", - сказал он на заседании Совбеза всемирной организации.

Как отметил дипломат, "в Ближневосточном регионе крайне разочарованы тем, что все это время покрывающие действия Израиля США держат в заложниках остальных членов Совета Безопасности и не дают принять резолюцию с требованием немедленного прекращения огня".