Косачев заявил, что Украина в отсутствие шансов на победу лишила Запад свободы маневра

Вице-спикер Совета Федерации отметил, что в сложившейся ситуации "якобы всемогущий Запад с его всепобеждающими ценностями выглядит все более жалко"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Украина удерживает Запад на своей стороне путем провокаций, из-за отсутствия шансов на победу Киев лишил его свободы маневра. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ответ на заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что у Украины нет резервного плана на случай сокращения помощи со стороны Запада.

"Во всей этой истории только Западу не очевидно очевидное: Украина в отсутствие шансов на победу лишила свободы маневра его самого. Хвост играет собакой. Цель оправдывает любые средства. Правила ведения войны отменены. А в комплексе ложь во спасение становится для Украины главным орудием борьбы", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

По словам политика, для удержания Запада на своей стороне Киев использует "постановочные провокации, удары по критической инфраструктуре в зоне конфликта и по гражданским объектам на территории России".

Косачев отметил, что в сложившейся ситуации "якобы всемогущий Запад с его всепобеждающими ценностями выглядит все более жалко", а "пресловутый лозунг Запада о противостоянии демократий и автократий в случае с украинским сюжетом выродился в циничную карикатуру".