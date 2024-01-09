МИД РФ заявил, что Украина замещает отсутствие побед убийствами мирных граждан

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил, что "на Украине так перевернуто сознание", что проходит "гибридная замена побед"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Украина пытается заместить отсутствие побед на поле боя убийствами мирных граждан. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода и Донецка в новогодние и рождественские праздники.

"К сожалению, на Украине так перевернуто сознание, что проходит такая гибридная замена побед, - отметил Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live". - Они продолжают трансформировать отсутствие побед в убийства детей, стариков, женщин. Это откровенные преступления, причем по всем канонам, которые существуют в ведении вооруженных конфликтов".

"Нигде убийство ребенка не является доблестью, а Украина пытается это трансформировать и перевернуть все с ног на голову, пытаясь заместить отсутствие побед", - подчеркнул Мирошник.

ВСУ 30 декабря прошлого года обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды реактивной системы залпового огня чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Свыше 800 квартир и 132 частных дома получили повреждения.