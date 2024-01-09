Действие соглашения РФ и Казахстана об узле "Балхаш" утратило силу в декабре 2023 года

Его подписали в Москве 2 декабря 2014 года

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Действие соглашения между Россией и Казахстаном об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении прекращено 16 декабря 2023 года. Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ.

"16 декабря 2023 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В июле 2020 года сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации соглашения с Казахстаном об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении.

Узел был принят в эксплуатацию в 1973 году и несет боевое дежурство на южном стратегическом воздушно-космическом направлении. Минобороны России на данном направлении с 2014 по 2018 год приняло в эксплуатацию четыре современные радиолокационные станции типа "Воронеж" в Армавире, Орске, Барнауле и Иркутске. В связи с этим Путин принял решение отказаться от использования Российской Федерацией узла "Балхаш".