Замглавы МИД РФ обсудил с послом Чада ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе

Михаил Богданов и Адам Бешир Махамуд также уделили внимание вопросу двусторонних отношений

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Республики Чад в Москве Адам Бешир Махамуд обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе и двусторонние отношения. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"При обмене мнениями по складывающейся ситуации в Сахаро-Сахельском регионе основное внимание было уделено военно-политическому кризису в Судане и его негативному влиянию на соседние государства", - отметили в дипведомстве.

Стороны также рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления российско-чадских отношений, "включая расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных сферах".