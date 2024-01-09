Глава города-курорта Ессентуки Александр Некристов подал в отставку

Исполняющим обязанности назначили Владимира Крутникова

СТАВРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Глава города-курорта Ессентуки на Ставрополье подал в отставку по собственному желанию. Дума муниципалитета одобрила это решение, сообщается на сайте администрации города.

"Состоялось внеочередное заседание думы, на котором было принято решение о досрочном прекращении Некристовым Александром Юрьевичем полномочий главы города Ессентуки", - говорится в сообщении.

Внеочередное заседание городской думы прошло во вторник. "Сегодня мой последний день работы в должности главы города. Почти за 9 лет Ессентуки стали для меня по-настоящему родными. <…> Программы, в которых сейчас участвует город, уверен, будут продолжены. Спасибо каждому ессентучанину за слова поддержки и конструктивный диалог", - прокомментировал Некристов в своем телеграм-канале, не уточнив причин отставки.

В пресс-службе администрации города журналистам пояснили, что временно исполняющим обязанности главы Ессентуков назначен исполняющий обязанности первого заместителя главы города Владимир Крутников.