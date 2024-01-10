Посол РФ заявил о деградации ситуации на границе Ливана и Израиля

Александр Рудаков отметил, что в "последние дни боестолкновения начали выходить на более тревожный уровень"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Ситуация на границе Ливана и Израиля деградирует, общий прогноз развития событий негативный. Об этом заявил посол РФ в Ливане Александр Рудаков в эфире телеканала "Россия-24".

"Ситуация на юге Ливана неуклонно деградирует, и заметно, что стороны усилили удары друг против друга", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию на ливано-израильской границе.

Дипломат в этой связи отметил, что в "последние дни боестолкновения начали выходить на более тревожный уровень". "Удары наносятся по отдаленным от приграничья районам, - подчеркнул Рудаков. - Общий прогноз, к сожалению, пока негативный".

По словам посла, самые южные районы Ливана "уже можно назвать своего рода мертвой зоной". "Мало того, что десятки тысяч граждан Ливана были вынуждены покинуть эти районы, так им сейчас уже и возвращаться, по сути дела, некуда, поскольку большинство жилого фонда либо разрушено, либо требует серьезного капитального ремонта", - констатировал он.