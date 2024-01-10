Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен

Ему было 75 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, бизнесмен и общественный деятель Олег Виролайнен умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщил ТАСС источник из числа близких Виролайнена.

По данным собеседника агентства, церемония прощания состоится 12 января на территории Госпиталя для ветеранов войн в часовне прихода храма святителя Алексия митрополита Московского.

Олег Виролайнен родился 19 января 1948 года в Ямало-Ненецком национальном округе. Проходил службу в Советской Армии, с 1972 по 1975 год работал механиком, начальником цеха завода "Баррикада". Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, Ленинградскую высшую партийную школу. С 2003 по 2006 год занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, а затем с 2006 по 2009 год - должность председателя комитета по благоустройству и дорожному хозяйству. После сменил политическую карьеру на бизнес, в 2019 году его состояние оценивалось экспертами в 2 млрд рублей.