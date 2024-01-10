Небензя прокомментировал информацию о якобы применении РФ ракет КНДР

Постоянный представитель РФ при ООН заявил, что США тиражируют недостоверные данные, даже не удосужившись предупредить своих прямых подопечных

ООН, 10 января. /ТАСС/. США тиражируют недостоверную информацию о якобы применении Россией ракет КНДР, даже не удосужившись предупредить своих коллег. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Соединенные Штаты тиражируют заведомо ложную информацию, даже не удосужившись предупредить об этом своих прямых подопечных", - сказал он.

"В пятницу очередной фейк на эту тему распространял в прямом эфире официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Интересно другое. В тот же день официальный представитель Военно-воздушных сил ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) Юрий Игнат опроверг эту информацию, сказав, что соответствующих доказательств в распоряжении Киева не имеется", - отметил дипломат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.