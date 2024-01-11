Небензя: резолюция СБ ООН по Красному морю не легитимизирует действия коалиции США

Москва сожалеет, что в документе не упоминается Газа, подчеркнул постпред России при организации

ООН, 11 января. /ТАСС/. Принятая Советом Безопасности ООН резолюция с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море не может рассматриваться как легитимизирующая действия возглавляемой Вашингтоном коалиции. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

"Хотели бы еще раз подчеркнуть, что данная резолюция не может рассматриваться как легитимизирующая действия в Красном море так называемой коалиции, состоящей из США и их сателлитов. Отмечаем, что третий оперативный параграф не может создать несуществующее право государств на защиту своих судов от атак", - сказал он.

"Мы сожалеем, что несмотря на настойчивые просьбы целого ряда делегаций, включая представителей арабского мира, в документе так и не появилось упоминание реальной первопричины нестабильности в Красном море - бедственной ситуации в секторе Газа", - отметил Небензя.

Дипломат подчеркнул, что такой подход авторов "искажает причинно-следственную связь" и придает резолюции "выраженный политизированный и несбалансированный характер".