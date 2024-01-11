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обновлено 10 января, 23:01

Небензя: резолюция СБ ООН по Красному морю не легитимизирует действия коалиции США

Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Александр Щербак/ ТАСC
Постпред РФ при ООН Василий Небензя
© Александр Щербак/ ТАСC

Москва сожалеет, что в документе не упоминается Газа, подчеркнул постпред России при организации

ООН, 11 января. /ТАСС/. Принятая Советом Безопасности ООН резолюция с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море не может рассматриваться как легитимизирующая действия возглавляемой Вашингтоном коалиции. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

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"Хотели бы еще раз подчеркнуть, что данная резолюция не может рассматриваться как легитимизирующая действия в Красном море так называемой коалиции, состоящей из США и их сателлитов. Отмечаем, что третий оперативный параграф не может создать несуществующее право государств на защиту своих судов от атак", - сказал он.

"Мы сожалеем, что несмотря на настойчивые просьбы целого ряда делегаций, включая представителей арабского мира, в документе так и не появилось упоминание реальной первопричины нестабильности в Красном море - бедственной ситуации в секторе Газа", - отметил Небензя.

Дипломат подчеркнул, что такой подход авторов "искажает причинно-следственную связь" и придает резолюции "выраженный политизированный и несбалансированный характер". 

Теги:
СШАЙеменРоссияНебензя, Василий Алексеевич