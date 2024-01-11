Нарышкин: США хватаются за любой шанс раскачать ситуацию в РФ перед выборами президента

По словам директора Службы внешней разведки, Вашингтон "изобретает все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Вашингтон хватается за малейшую возможность раскачать внутриполитическую ситуацию в РФ в преддверии президентских выборов, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Очевидно, что в преддверии президентских выборов в России американцы хватаются за малейшую возможность раскачать внутриполитическую обстановку в нашей стране", - указал Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР.

Он пояснил, что, по поступающей в службу информации, по мере приближения выборов президента России во властных структурах США "изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры".