На высшем госсовете Союзного государства представят предложения по усилению сотрудничества

Госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев отметил, что на заседании также представят предложения к 25-летию союзного договора

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Предложения по усилению сотрудничества в области научно-технологического пространства, повышению пропускной способности железных дорог представят на высшем госсовете Союзного государства (СГ). Об этом сообщил журналистам госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев по итогам церемонии открытия Дней Брестской области на ВДНХ.

"В рамках предстоящего заседания Высшего госсовета Союзного государства мы представим главам государств предложения по реализации положений Союзного договора, представим предложения совершенно конкретные, выверенные и согласованные сторонами по реализации стратегии единого научно-технологического пространства Союзного государства. Мы доложим предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры в рамках единых подходов для расшивки и повышения пропускной способности российских и белорусских железных дорог", - сказал Мезенцев.

Он добавил, что на заседании также представят предложения к 25-летию союзного договора, которое отметят в этом году. "И конечно мы представим главам государств и членам Высшего госсовета Союзного государства план мероприятий к 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", - подчеркнул Мезенцев.

Ранее Мезенцев сообщал, что в проект декрета о реализации Союзного договора впервые было включено культурно-гуманитарное взаимодействие. По его словам, документ включает в себя 11 направлений работы. "И, пожалуй, впервые обозначаются культурно-гуманитарные направления, которых раньше, наверное, в документах правительства мы не ожидали увидеть: были экономика, финансы, поставки конкретных объемов промышленной продукции. Но то, что сегодня правительства [России и Белоруссии] готовы видеть культурно-гуманитарное сотрудничество своим приоритетом - это огромный, колоссальный прорыв", - сказал он.