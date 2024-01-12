Краснов призвал прокуроров пресекать провокации на выборах президента

По словам генпрокурора, "особенно это важно в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов призвал прокуроров пресекать провокации и враждебные попытки поставить под сомнение легитимность предстоящих выборов президента РФ. Об этом он заявил в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня работника прокуратуры РФ.

"В связи с началом избирательной кампании предстоит принять серьезные надзорные меры при ее проведении и в дни голосования, чтобы не допустить грубых нарушений законодательства, откровенных провокаций и других враждебных попыток поставить под сомнение легитимность выборов президента России, расшатать наше общество", - подчеркнул генпрокурор.

По его словам, "особенно это важно в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях", поскольку "для новых регионов предстоящие выборы являются значимой частью интеграции граждан в правовое пространство страны и логичным продолжением состоявшихся референдумов".