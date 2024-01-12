Захарова: Запад заявляет о якобы применении РФ ракет КНДР, чтобы "держать тему на плаву"

По словам официального представителя МИД РФ, такие заявления "делаются в связи с провалом украинской кампании Вашингтона"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Запад делает заявления об атаках России по Украине якобы поставленными из КНДР ракетами, чтобы "держать тему на плаву" и обвинять российскую сторону. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобные заявления призваны хоть как-то поддержать тему на плаву, иметь довод для обвинений нашей страны без наличия каких-то фактов и в целом продолжать антироссийскую информационно-политическую кампанию", - сказала дипломат на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующую информацию.

По словам Захаровой, такие заявления "делаются в связи с провалом украинской кампании Вашингтона". "Очевидно всем, что это все привело к ровно противоположным результатам - вместо построения демократии на Украине произошло обрушение всего, что еще оставалось", - указала она.

Дипломат отметила, что подобные заявления со стороны Запада будут появляться постоянно по мере эскалации ситуации на Корейском полуострове. "А она им нужна как кровь из носа на фоне чудовищных провалов американской внешней политики на Ближнем Востоке, на севере Африке, в других регионах мира, на фоне провала украинской кампании, - продолжила она. - Им нужны будут эти показательные акции по всему миру. Одна из целей - это Китай, потому нужно дестабилизировать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для этого много лет и существует проблема Корейского полуострова в умах американских ястребов".

Россия, как отметила дипломат, дает отпор на гибридную агрессию, "которая развязана натовцами во главе с США и Британией руками киевского режима". "Мы даем отпор на все то, что они совершают во имя своих гегемонистских, империалистических целей. Мы защищаем свою страну, свой народ и будем это делать впредь. Мы делаем это в рамках международного права", - заключила официальный представитель МИД РФ.