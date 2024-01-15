Эксперт: запуск КНДР ракеты с гиперзвуковой боеголовкой не станет решающим для эскалации

Научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов отметил, что КНДР и Южная Корея "в целом равно поднимают градус напряженности"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Запуск военными КНДР первой баллистической ракеты с гиперзвуковой боеголовкой не стоит воспринимать как решающий шаг к эскалации в регионе, учитывая проводившиеся ранее военные учения Южной Кореи. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

"С одной стороны, это, собственно, первый пуск такой ракеты, и, насколько я понимаю, это ракета с гиперзвуковым глайдером. С другой стороны, не следует воспринимать это как решающий знак в усилении региональной напряженности на фоне всех тех учений, которые проходили с южнокорейской стороны, - сказал эксперт. - Обе стороны хорошо понимают, что реальный конфликт очень быстро эскалируется до ядерного".

При этом аналитик отметил, что КНДР и Южная Корея "в целом равно поднимают градус напряженности", однако южнокорейские заявления по этому поводу или факты учений "меньше попадают на "первую полосу". Кроме того, эксперт в этой связи провел параллель нынешней ситуации с периодом холодной войны. По его словам, "несмотря на гонку вооружений и воинственные заявления, ситуация, скорее, калькирует ситуацию времен холодной войны". "Стороны много чего грозно заявляли, но при этом до реальных конфликтов дело не доходило", - резюмировал он.

Восприятие же этого пуска международным сообществом будет стандартным, отметил Асмолов. Так, по мнению эксперта, реакция со стороны России и Китая будет "нейтральной". "Возможно, будет очередная неудачная - из-за противодействия России и Китая - попытка обсудить этот вопрос на Совете Безопасности ООН", - добавил Асмолов.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что 14 января в КНДР была успешно испытана твердотопливная баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Испытания не оказали влияния на безопасность соседних стран и "не имели никакого отношения к ситуации в регионе", отметило ЦТАК.

Представители внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи обсудили по телефону ракетный пуск в КНДР и отношения между Москвой и Пхеньяном. Как сообщил японский МИД, дипломаты трех стран осудили испытания, назвав их нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.