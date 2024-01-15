Комиссия ГД выявила участие иноагентов в препятствовании подготовке выборов президента РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ передала Генпрокуратуре и Минюсту данные о фактах иностранного вмешательства в избирательный процесс. Данные были собраны мониторинговой группой, сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Мониторинговой группой [комиссии] установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов президента РФ", - отметил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

"Собранные мониторинговой группой материалы о нарушениях иностранными агентами российского законодательства и выявленных фактах вмешательства в избирательный процесс <…> направлены комиссией для принятия мер реагирования в Генеральную прокуратуру и Минюст России", - добавил Пискарев.