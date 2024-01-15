Россия поздравила нового президента Гватемалы Аревало

В МИД РФ выразили готовность к совместной работе

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Москва поздравляет со вступлением в должность нового президента Гватемалы Бернардо Аревало, рассчитывает на придание позитивного импульса сотрудничеству. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В Москве поздравляют президента Бернардо Аревало со вступлением в должность и желают ему успехов на высшем государственном посту на благо Гватемалы и ее народа", - указали в ведомстве.

"Российская сторона подтверждает готовность к совместной работе по развитию и продвижению всего комплекса российско-гватемальских отношений, рассчитывает на придание позитивного импульса нашему многоплановому сотрудничеству как в двустороннем формате, так и в рамках ведущих субрегиональных интеграционных объединений - Центральноамериканской интеграционной системы (ЦАИС) и Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН)", - подчеркнули в дипведомстве.

На президентских выборах 2023 года Бернардо Аревало баллотировался от движения "Семя". Он победил во втором туре, прошедшем 20 августа 2023 года, набрав 58% голосов. Его главный соперник Сандра Торрес от центристской партии "Национальный союз надежды" получила 37%.

В ночь на 15 января сообщалось, что Аревало принес присягу на заседании Конгресса (однопалатного парламента) республики. На посту президента он обещает расширить социальную поддержку населения, развивать инфраструктуру, бороться с наркокартелями, увеличить штат полиции, искоренить коррупцию.