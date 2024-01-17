Голосование на выборах президента РФ пройдет в США 17 марта на трех участках

Один из них будет работать в посольстве в Вашингтоне, еще два - в генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне, сообщил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Голосование на предстоящих выборах президента России пройдет в Соединенных Штатах 17 марта на трех участках, которые будут открыты в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"В Соединенных Штатах планируем открыть три избирательных участка: в посольстве в Вашингтоне, а также в наших генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне", - заявил дипломат в интервью мультимедийному информационному центру "Известия", его стенограмму распространило российское посольство в США.

"В качестве даты проведения выборов определено 17 марта", - уточнил посол. "График работы участков будет размещен позднее на информационных ресурсах российских загранучреждений. Приглашаем соотечественников, планирующих участвовать в голосовании, внимательно ознакомиться с информацией на сайте посольства, в наших аккаунтах в <...> Telegram, во "ВКонтакте" и в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской, - прим. ТАСС)", - сказал Антонов. По его словам, российские дипломаты "развернули масштабную работу по подготовке к выборам". "Действуем в строгом соответствии с положениями отечественного законодательства, соблюдаем законы страны пребывания. Находимся в постоянном контакте с ЦИК РФ, комиссией МИД по организации выборов", - подчеркнул посол.

"С 15 по 17 марта этого года состоится важнейшее событие в политической жизни нашей страны - выборы президента России. Одновременно они являются основополагающим атрибутом демократии. В новейшей истории Российской Федерации ход избирательной кампании всегда отличался повышенной активностью граждан, вне зависимости от того, где они проживают. Задача посольства - обеспечить реализацию электоральных прав россиян, находящихся в настоящее время в Соединенных Штатах", - добавил Антонов.

"Согласно последним разъяснениям, данным буквально на днях ЦИК РФ, российский Центризбирком разослал приглашения другим странам для участия в наблюдении за выборами президента России в марте 2024 года. Однако речь идет только о представителях избирательных органов дружественных стран, а также международных профильных организаций. Ожидаем, что освещать работу на избирательных участках в Соединенных Штатах будут сотрудники аккредитованных здесь российских СМИ <...>. Не исключаем появления на участках наблюдателей от российских политических партий. По формату их нахождения и условиям работы будем ориентироваться на рекомендации ЦИК", - отметил посол.