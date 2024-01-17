Антонов заявил, что РФ придется симметрично ответить на конфискацию Западом ее активов

По словам посла России в США, хотя поведение Белого дома на этот счет малопредсказуемо, в Вашингтоне понимают, что "резкие шаги, по сути кража денег, могут привести к существенным проблемам для положения доллара"

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Россия вынуждена будет действовать симметрично, если западные страны решатся на изъятие ее государственных резервов. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол России в США Анатолий Антонов.

"Действительно, вопрос о конфискации российских суверенных авуаров в США активно обсуждается. Билль (законопроект - прим. ТАСС) о наделении администрации соответствующими полномочиями рассматривается в Конгрессе", - отметил дипломат. "Если же Вашингтон и его сателлиты все же решатся на воровство наших госрезервов, уверяю вас: Россия не оставит подобный выпад без мощного и выверенного ответа. Нас, по сути, вынудят действовать симметрично", - подчеркнул посол.

"Хотя поведение Белого дома на сей счет малопредсказуемо, все же здесь понимают: резкие шаги, по сути кража денег, могут привести к существенным проблемам для положения доллара, - добавил Антонов. - Примечательны в связи с этим оценки американских экспертов, что Соединенные Штаты не готовы в одиночку рисковать статусом нацвалюты, опираясь при этом на весьма противоречивую юридическую базу. Даже ради подтверждения приверженности пресловутой формуле "будем помогать Украине, сколько потребуется".

"Отсюда - муссирование сюжета с подачи Вашингтона среди союзников, прежде всего, по Группе семи. Однако местные аналитики открыто признают, что "телодвижения" Вашингтона по отъему росгосимущества - в первую очередь попытка подтолкнуть европейцев к более решительным шагам. Тем более, что именно в Старом Свете застряла "львиная доля" наших средств (по заявлениям евробюрократов - порядка $200 млрд), - продолжил дипломат. - При этом здешние специалисты сомневаются в том, что на предстоящих в феврале заседаниях "семерки" будут согласованы какие-то прорывные решения. Даже министр финансов [США] Джанет Йеллен признала разноголосицу среди участников объединения в свете опасений по поводу дестабилизации мировой финсистемы и отсутствия правовых оснований для радикальных действий".

"Не хотели бы на Западе и серьезных ссор с развивающимися странами, для которых конфискация иностранных активов станет ярким прецедентом. Усилит сомнения глобального Юга в надежности столиц, для которых политическая услужливость партнеров оказывается важнее верховенства права", - заключил Антонов.

Шаги Запада

Как заявил ранее в текущем месяце помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, Вашингтон пока не принял окончательных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов России в размере около $300 млрд. По его словам, решение будет принято при взаимодействии с партнерами по G7. Он напомнил, что лидеры объединения распорядились "начать работу над практическими вопросами, касающимися того, как эти иммобилизованные активы могут быть использованы" в интересах Украины.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре 2023 года подчеркнула, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут "иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы".