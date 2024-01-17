Антонов: перспектив возвращения блокированной дипсобственности РФ не просматривается

В 2017 году в рамках антироссийских санкций были закрыты генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Российская сторона не видит перспектив урегулирования ситуации с блокированной Соединенными Штатами дипломатической собственностью России. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Прошло уже более семи лет с тех пор, как мы лишились генконсульств в Сан-Франциско и Сиэтле. Нам не дают даже осмотреть здания, чтобы провести оценку их технического состояния. Перспектив возвращения нашей собственности не просматривается", - заявил посол.

В 2017 году в рамках антироссийских санкций были закрыты генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне (оба в госсобственности) и его отделение в Нью-Йорке (арендуемое помещение). В 2018 году Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность). РФ расценила захват дипломатической собственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.