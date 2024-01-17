Захарова: государства Прибалтики рассчитывают "окончательно решить русский вопрос"

Прибалтийские государства открыто ведут подготовку массовой депортации русскоязычных жителей, утверждает официальный представитель МИД

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Прибалтийские страны намерены окончательно решить "русский вопрос" посредством массовой депортации русскоязычных жителей. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прибалтийские государства открыто ведут подготовку массовой депортации русскоязычных жителей. Они рассчитывают, видимо, таким образом окончательно решить "русский вопрос" и беспрецедентную для XXI века проблему массового безгражданства на своих территориях", - отметила дипломат.