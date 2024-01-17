МИД РФ: Москва и Пхеньян привержены политическому урегулированию на Корейском полуострове

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова сообщила, что итоги встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегой из КНДР опубликуют в ближайшее время

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Главы МИД РФ и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи на переговорах во вторник подтвердили приверженность политико-дипломатическому урегулированию на Корейском полуострове. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Подтверждена обоюдная приверженность политико-дипломатическому урегулированию напряженности в регионе, нагнетаемой в результате безответственных, провокационных действий США и их сателлитов", - отметила дипломат.

Захарова добавила, что итоги встречи Лаврова с коллегой из КНДР будут опубликованы в ближайшее время.

Главы МИД России и КНДР провели переговоры во вторник. Позднее в этот день руководители дипломатических ведомств были приняты президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на встрече обсуждалось в первую очередь развитие двустороннего сотрудничества государств.

Цой Сон Хи находится с официальным визитом в РФ с 15 по 17 января.