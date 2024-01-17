МИД РФ опубликовал доклад о нарушениях прав россиян и соотечественников за рубежом

В ведомстве подчеркнули, что дискриминация русских, русскоязычных и всего связанного с Россией "сегодня ведется открыто и грубо"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России опубликовало доклад о нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах. С текстом доклада можно ознакомиться на сайте российского дипведомства.

В документе, в частности, собраны данные о ситуации с нарушениями прав соотечественников в различных западных странах и их государствах - союзниках, включая Соединенные Штаты, страны Прибалтики и Украину.

"Министерство иностранных дел Российской Федерации в своей работе неизменно уделяет пристальное внимание вопросам нарушения прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах, - отметили в МИД РФ. - Настоящий доклад является продолжением усилий Министерства по фиксированию данной проблемы. К сожалению, она по-прежнему не имеет признаков какого-либо улучшения и усилиями стран "коллективного Запада" сохраняет негативные тенденции развития".

Как отметили в дипведомстве, наряду с длящимися многие годы другими проблемами, с которыми сталкивались российские соотечественники в ряде стран, особенно в Европе и Северной Америке, "по-прежнему имеет место варварская дискриминация россиян". "Нарушения прав граждан России в западных государствах остаются многочисленными. По-прежнему в качестве предлога для оправдания этого неприглядного отношения к нашим соотечественникам используется проводимая Российской Федерацией специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины и защите мирного населения Донбасса (СВО)", - указали в министерстве.

Русофобская политика и преследования

В МИД РФ подчеркнули, что дискриминация русских, русскоязычных и всего связанного с Россией "сегодня ведется открыто и грубо". В частности, в дипведомстве обратили внимание на преследования проживающих за рубежом соотечественников и активистов-антифашистов, которые выступают за сохранение подлинной исторической памяти и защиту мемориалов и памятников в честь красноармейцев. "В ряде стран (прежде всего, в государствах Прибалтики, США, Канаде и на Украине) давлению и репрессиям властей подвергаются деятели русскоязычной общины, желающие сохранять культурные, языковые и исторические связи с Россией и выступающие в пользу выстраивания конструктивных отношений с нашей страной", - продолжили в министерстве.

В дополнение к этому власти Литвы, Латвии, Эстонии и Украины предпринимают заметные усилия по выдавливанию русского языка из всех учреждений образовательной системы, ограничивая тем самым право русскоязычных жителей на получение образования на родном языке, указано в докладе. "Кроме того, прибалтийские государства открыто и активно ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить "русский вопрос" и беспрецедентную, особенно для XXI века, проблему массового безгражданства на своих территориях", - говорится в документе.

Российское дипведомство также обратило внимание на сохраняющуюся проблему с задержаниями и политически мотивированными преследованиями россиян, в том числе по запросам третьих стран, среди которых лидируют США. Кроме того, продолжаются инциденты с воспрепятствованием властями зарубежных стран деятельности российских журналистов и СМИ. "В зарубежной медиасфере сохраняется и развивается тенденция подготовки информационных кампаний против иностранных политиков и общественных деятелей, сотрудничающих с российскими средствами массовой информации", - указали в МИД РФ.

"Все подобные действия свидетельствуют о стремлении Запада уничтожить альтернативную точку зрения и воспрепятствовать реализации одного из основополагающих прав своих граждан - права на свободу выражения мнения, которое включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ", - отмечено в докладе.

При этом российское министерство продолжает предпринимать все возможные дипломатические шаги для защиты прав российских граждан, оказавшихся в тюрьмах за рубежом. "Такие дела находятся на контроле российских дипломатических представительств и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на самом высоком уровне. Дипломаты оказывают россиянам консульскую поддержку в рамках имеющихся полномочий, добиваются безусловного соблюдения их законных прав и интересов, прорабатывают варианты изменения мер пресечения и передачи граждан на Родину для отбывания наказания", - резюмировали в МИД РФ.