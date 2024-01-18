Глава Башкирии считает, что часть вины из-за ситуации вокруг Алчинова лежит на властях

Как заявил Радий Хабиров, экоактивист принимал участие в деятельности экстремистской организации, но людям до конца этого не объяснили

ТАСС, 18 января. Глава Башкирии Радий Хабиров считает, что часть вины вокруг ситуации с массовыми беспорядками после суда над экоактивистом Фаилем Алчиновым (внесен в список экстремистов и террористов) в городе Баймаке лежит на властях.

"<...> Где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей (Алчинова и его сторонников - прим. ТАСС). Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят", - написал Хабиров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что организация "Башкорт", в которой принимал участие Алчинов, в 2020 году была признана экстремистской (ее деятельность запрещена на территории РФ - прим. ТАСС), и назвал это решение абсолютно правильным. Некоторые руководители организации впоследствии также привлекались к ответственности, напомнил глава республики.

"С первого дня своей работы я сказал, что не буду терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию. Как глава Башкортостана я должен защищать республику, людей от любой попытки раскачать межнациональное согласие - по признаку национальности, языка, веры. Это мои полномочия, мой долг", - заявил Хабиров.

Он сообщил о призывах из-за рубежа к отделению Башкирии от России.

Баймакский районный суд 17 января приговорил экоактивиста Фаиля Алчинова (внесен в перечень террористов и экстремистов) к 4 годам колонии по делу о разжигании ненависти и вражды по национальному или расовому признаку. В тот же день у суда произошли беспорядки, в ходе которых пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, было возбуждено уголовное дело. В четверг суд в Уфе арестовал шесть участников беспорядков в Баймаке по административным делам на сроки до 13 суток.