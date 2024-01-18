Лавров заявил, что США взяли курс на безудержную экспансию НАТО

Соединенные Штаты спровоцировали конфликт на Украине, добавил глава МИД РФ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. США взяли курс на безудержное расширение антироссийского блока НАТО и спровоцировали конфликт на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Вашингтон взял курс на безудержную экспансию антироссийски заряженного блока НАТО, экспансию на постсоветское пространство, спровоцировал конфликт вокруг Украины", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Россия "не стала мириться с использованием киевского режима в качестве инструмента создания прямых угроз своей безопасности".