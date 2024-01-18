Эксперт заявил, что РФ следует развивать диалог по Арктике с нерегиональными странами

Будущее Арктики за разными форматами с неарктическими государствами и при участии БРИКС, считает декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Главным итогом российского председательства в Арктическом совете (АС) стало расширение диалога РФ с неарктическими государствами после демарша западных стран, России нужно и далее развивать эти связи. Такое мнение выразила декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева в ходе дискуссии клуба "Валдай", посвященной итогам председательства РФ в 2021-2023 годах.

После начала полномасштабных боевых действий на территории Украины западные страны приняли решение отказаться от участия в деятельности рабочих органов АС в период председательства РФ и заморозили контакты с Москвой по линии механизмов международного арктического сотрудничества.

"Говоря об итогах представительства, то, наверное, самый глубокий сдвиг - это принципиально новый уровень арктического взаимодействия России с неарктическими государствами, - указала она. - Даже в наших доктринальных документах приоритет сотрудничества с арктическими государствами заменен на приоритет международного сотрудничества с иностранными государствами, что дает существенный импульс и для российской дипломатии, и для российских регионов для интенсификации таких контактов".

По мнению эксперта, необходимо признать, что "Арктический совет - не удельное княжество арктических государств, куда остальные допускаются на уровне заинтересованного зрителя", и России нужно и далее активнее развивать связи с нерегиональными странами. "Чем активнее Россия будет взаимодействовать с неарктическими странами в рамках совета, тем в большей степени площадка будет отвечать ее интересам", - считает специалист. Будущее Арктики, по ее убеждению, за разными форматами с неарктическими государствами, в том числе и при участии активно расширяющегося БРИКС.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн в ходе дискуссии также спрогнозировал, что со временем в регионе будет все большее присутствие неарктических государств. Будущее Арктического совета будет зависеть и от направления политики России, считает он. "Развитие будет соответствовать переориентации политики России, то есть отход от Большой Европы в пользу Большой Евразии", - заключил эксперт.

Об Арктическом совете

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к РФ.

Россия после истечения срока своего председательства передала полномочия Норвегии в ходе 13-й сессии этой международной организации, которая состоялась 11 мая 2023 года в Салехарде.