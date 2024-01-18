В МИД РФ заявили о запрете въезда должностным лицам Кипра в качестве ответной меры

В ведомстве отметили, что речь идет о неприемлемых действиях правительства республики в отношении аккредитованного в Никосии собкора "Российской газеты" А. Г. Гасюка и сотрудника посольства России Д. В. Дойникова

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия в качестве ответа на неприемлемые действия Кипра в отношении корреспондента "Российской газеты" и сотрудника российского посольства закрывает въезд в страну нескольким должностным лицам республики. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В рамках демарша в МИД России 18 января посол Кипра в Москве был проинформирован об ответных мерах в связи с неприемлемыми действиями кипрских властей (октябрь 2023 года) в отношении аккредитованного в Никосии собкора "Российской газеты" А. Г. Гасюка и сотрудника посольства России Д. В. Дойникова. Должностным лицам Республики Кипр, непосредственно причастным к провокации, запрещен въезд на территорию нашей страны в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года №114-ФЗ", - указали в министерстве.

Корреспондент "Российской газеты" Александр Гасюк был задержан 5 октября в Никосии. В момент задержания он находился в автомобиле около дома, где проживает со своей семьей. К журналисту были применены силовые методы, в результате ему травмировали руку. Позже журналист был доставлен в больницу. 7 октября он вернулся в Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что выдворение Гасюка стало очередным звеном западной кампании по подавлению любых источников альтернативной информации в своем информационном пространстве.