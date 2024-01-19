Медведев: слова шведов о войне с РФ говорят о полном разложении руководства Европы

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в начале прошлой недели на конференции по национальной безопасности "Народ и оборона" призвал сограждан быть внутренне готовыми к войне, которая может прийти в страну

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Слова правительства Швеции о войне с Россией на фоне решения страны вступить в НАТО свидетельствуют об окончательном разложении правящих кругов Европы. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Действительно, происходит окончательное разложение правящих кругов Европы. Шведы раньше жили счастливо и без всякого НАТО. Потом они решили присоединиться к нему, чтобы защититься от агрессивных русских. И теперь их правительство призывает к войне против России перед вступлением [Швеции] в альянс… как раз из-за того, что они в него вступают. Ну разве они не идиоты?" - написал зампред Совбеза в новой публикации в X.

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в начале прошлой недели на конференции по национальной безопасности "Народ и оборона" призвал сограждан быть внутренне готовыми к войне, которая может прийти в страну. "Позвольте сказать это с высоты моего положения, менее завуалированно и с неприкрытой ясностью: в Швеции может быть война", - еще более определенно заявил министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин. Премьер-министр Ульф Кристерссон призвал сограждан к готовности "с оружием в руках и ценой жизни защищать Швецию". Министр обороны Пол Йонсон констатировал, что в последние месяцы ситуация с безопасностью "пошла не в том направлении".

Позднее Кристерссон назвал чрезмерными реакции в обществе на предупреждение о возможности войны и необходимости внутренней готовности к ней. По словам премьера, война пока "не стоит на пороге" Швеции.