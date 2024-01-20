В Приамурье более 5 тыс. избирателей проголосуют досрочно на выборах президента РФ

Организация и проведение досрочного голосования пройдет с 25 февраля по 14 марта в семи муниципалитетах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 января. /ТАСС/. Более 5 тыс. избирателей, которые находятся в труднодоступных или отдаленных местностях Амурской области, смогут проголосовать досрочно на выборах президента России. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

"Амурской области на выборах президента РФ более 5 тыс. избирателей смогут проголосовать досрочно. Это люди, которые живут или работают в труднодоступных или отдаленных местностях", - говорится в сообщении.

Организация и проведение досрочного голосования пройдет с 25 февраля по 14 марта в семи муниципалитетах: Зейском, Сковородинском, Тындинском и Шимановском округах, Мазановском, Магдагачинском, Селемджинском районах.

Право заполнить бюллетени заранее получат жители таежных поселений, пограничники, старатели, строители автомобильной, железнодорожной и газовой отраслей, метеорологи, лесозаготовители, оленеводы, работники в области изучения недр. Организаторы выборов будут добираться до избирателей по бездорожью на автомобилях повышенной проходимости, маломерных судах и вертолете. Будет задействовано более 30 участковых избирательных комиссий.

Также будут организованны 18 избирательных участков по месту временного пребывания избирателей. Участки будут располагаться в больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Всего в Амурской области насчитывается свыше 8 тыс. человек, которые смогут проголосовать на временных участках. Больше всего избирателей будут ждать комиссии на руднике "Пионер" в Зейском округе - там смогут проголосовать 1,3 тыс. сотрудников, на Амурском газохимическом заводе в Свободненском районе - более 1,1 тыс. человек.