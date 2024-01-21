Слуцкий указал на некомпетентность замглавы МО Украины из-за слов о ядерном оружии

Лидер ЛДПР отметил, что победа России неизбежна и все цели СВО будут достигнуты

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Слова замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка говорят о его некомпетентности и об абсолютно нереалистичной оценке текущей ситуации со стороны Украины. Статус России как одной из ведущих ядерных держав ни при каких обстоятельствах не может быть предметом переговоров, считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Минобороны Украины накрыла контузия с устойчивыми галлюцинациями. <…> Слова Гаврилюка - яркое свидетельство некомпетентности и абсолютно нереалистичной оценки ситуации с украинской стороны", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что победа России неизбежна и все цели СВО будут достигнуты. "Ни метра российской территории никому не отдадим! И наконец, статус России как одной из ведущих ядерных держав ни при каких (!) обстоятельствах не может быть ни предметом переговоров, ни торга. Точка", - подчеркнул Слуцкий. Он также выразил надежду, что коллективный Запад "это понимает гораздо лучше, чем его марионеточный киевский режим".

Ранее Гаврилюк в интервью газете Tagesspiegel заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия. Любой конфликт, по его мнению, заканчивается за столом переговоров, и это относится к происходящему на Украине. Вместе с тем, как считает Гаврилюк, Украина должна "восстановить" границы 1991 года, а против России должны быть созданы "превентивные механизмы".