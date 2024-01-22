Посол РФ считает, что инициатива Швейцарии о мирной конференции по Украине провалится

Сергей Гармонин отметил, что разговоры об урегулировании на Украине без участия российской стороны "бессмысленны и лишены каких-либо перспектив"

ЖЕНЕВА, 22 января. /ТАСС/. Швейцарская дипломатия подключилась к обреченной на провал инициативе, согласившись на предложение Киева об организации конференции по Украине на основе так называемой "формулы мира" президента Владимира Зеленского, не учитывающей позицию Москвы. Об этом заявил в интервью газете Sonntags Zeitung посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

"Швейцарская дипломатия решила подключиться к заведомо обреченной на провал инициативе, - отметил он. - Речь идет об очередной попытке навязать "формулу мира" [Владимира] Зеленского, которая является набором ультиматумов в адрес России". "С Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов. Такой подход не может служить основой для переговоров", - подчеркнул Гармонин.

Эта "формула мира", которую Украина при поддержке Запада рассматривает как не имеющую альтернативы, "не может быть платформой для серьезного диалога", сказал посол, добавив: "Возможности для участия в таком формате мы не видим". Он пояснил, что в отсутствие России "мирный саммит" будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций, которые не смогут привести к конкретному результату", а без российского участия любые разговоры об урегулировании на Украине "бессмысленны и лишены каких-либо перспектив".

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила после встречи 15 января с Зеленским, что он попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня и в Берне положительно отреагировали на эту просьбу. В свою очередь глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис отметил на пресс-конференции в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает антироссийские санкции Евросоюза. Российское правительство в 2022 году утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.