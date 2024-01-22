22 января, 10:00
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Военная операция на Украине

Удар ВСУ по Донецку, конфискация имущества и сутки на мир. Темы брифинга Пескова

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Воскресный удар украинских вооруженных формирований по Донецку, законопроект о конфискации имущества за фейки в отношении ВС РФ, а также обещание экс-президента США Дональда Трампа за сутки установить мир на Украине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Владимир Путин работает в Кремле, у него "день внутренней работы".
  • С докладом у главы государства будет председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
  • Контакты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко "уже в ближайшее время планируются". "Мы своевременно сообщим вам о дате и месте".

О законопроекте про конфискацию имущества

  • Кремль не комментирует законодательную инициативу о конфискации имущества у осужденных за фейки в отношении ВС РФ, "пока идет работа на уровне народных избранников".

Об ударе ВСУ по Донецку

  • Киев "продолжает демонстрировать свое звериное лицо" и наносит "удары по людям, по гражданскому населению".
  • Удар по рынку в Донецке является "чудовищным актом терроризма", поскольку "используется неизбирательное вооружение".
  • "Мы решительно это осуждаем. Конечно же, будет продолжаться специальная военная операция, с тем чтобы оградить наших людей от этой опасности".
  • Главе государства "были соответствующие доклады" об ударе по Донецку, "президентом были даны необходимые поручения".
  • "Все необходимые меры для оказания медицинской помощи раненым принимаются на уровне республики".
  • "Специальных заявлений не планируется, в этом нет необходимости".

Об украинских ударах по инфраструктуре

  • "Министерство обороны, наши средства ПВО, другие соответствующие ведомства принимают соответствующие меры".

Об обещании Трампа за сутки окончить конфликт на Украине

  • "У нас нет понимания, как это может быть осуществимо".
  • С бывшим президентом США Дональдом Трампом "никаких контактов на этот счет не было".
 
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