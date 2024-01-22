Удар ВСУ по Донецку, конфискация имущества и сутки на мир. Темы брифинга Пескова

Воскресный удар украинских вооруженных формирований по Донецку, законопроект о конфискации имущества за фейки в отношении ВС РФ, а также обещание экс-президента США Дональда Трампа за сутки установить мир на Украине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Владимир Путин работает в Кремле, у него "день внутренней работы".

С докладом у главы государства будет председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Контакты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко "уже в ближайшее время планируются". "Мы своевременно сообщим вам о дате и месте".

О законопроекте про конфискацию имущества

Кремль не комментирует законодательную инициативу о конфискации имущества у осужденных за фейки в отношении ВС РФ, "пока идет работа на уровне народных избранников".

Об ударе ВСУ по Донецку

Киев "продолжает демонстрировать свое звериное лицо" и наносит "удары по людям, по гражданскому населению".

Удар по рынку в Донецке является "чудовищным актом терроризма", поскольку "используется неизбирательное вооружение".

"Мы решительно это осуждаем. Конечно же, будет продолжаться специальная военная операция, с тем чтобы оградить наших людей от этой опасности".

Главе государства "были соответствующие доклады" об ударе по Донецку, "президентом были даны необходимые поручения".

"Все необходимые меры для оказания медицинской помощи раненым принимаются на уровне республики".

"Специальных заявлений не планируется, в этом нет необходимости".

Об украинских ударах по инфраструктуре

"Министерство обороны, наши средства ПВО, другие соответствующие ведомства принимают соответствующие меры".

Об обещании Трампа за сутки окончить конфликт на Украине