Лавров: мирному урегулированию на Украине мешает поддержка Западом киевского режима

ООН, 22 января. /ТАСС/. Большинство экспертов понимает, что мирному урегулированию на Украине мешает поддержка Западом киевского режима, который находится "в агонии". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине.

"Сегодня подавляющему большинству неангажированных экспертов совершенно очевидно, что ключевым фактором, препятствующим поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, является продолжающаяся поддержка Западом киевского режима, несмотря на его очевидную агонию и неспособность добиться продиктованной ему задачи по нанесению стратегического поражения России или, как стали говорить в последнее время, хотя бы по ослаблению моей страны", - отметил Лавров.