Лавров обвинил власти Киева в перепродаже части оружия Запада на черном рынке

Глава МИД РФ отметил, что подобные действия еще больше раскачивают и без того нестабильные регионы мира

ООН, 22 января. /ТАСС/. Власти в Киеве перепродают часть оружия Запада на черном рынке, сложно представить, что это происходит без ведома западных дельцов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине.

"В стремлении максимально нажиться на конфликте ответственные лица в Киеве просто перепродают часть поставленного Запада оружия на черном рынке. В даркнете можно найти достаточно подобных объявлений. Сложно представить, что это происходит без ведома и участия западных дельцов, ведь, как говорится, рука руку моет", - указал министр.

Лавров назвал "одним из последних примеров" перепродажи Киевом западного оружия на черном рынке американские винтовки М16. "Любой желающий может купить [такую винтовку] по объявлению в сети за криптовалюту. Безусловно, такой ситуацией пользуются террористические группировки, - отметил глава дипведомства. - Оружие попадает в их руки и расползается по Африке, Ближнему Востоку и даже Латинской Америке, что еще больше раскачивает и без того нестабильные регионы мира".

По словам Лаврова, эта "скандальная ситуация" достигла таких масштабов, что "замалчивать ее уже не получается". "Даже Соединенным Штатам пришлось официально признать проблему, и в недавнем докладе Пентагона говорится об утечке оружия, предназначенного для Вооруженных сил Украины на сумму, превышающую $1 млрд. Я уверен, это скромная оценка, - подчеркнул министр. - 40 тыс. единиц вооружения, включая дроны и гранатометы, просто не успели учесть, так как инвентарные описи не велись".

"Сейчас американские проверяющие, как я понимаю, поехали в Киев посмотреть на месте, как обстоят дела, желаем им успеха", - резюмировал Лавров.