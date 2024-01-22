Лавров: РФ готова к переговорам по Украине, но не о сохранении у власти главарей Киева

По словам главы МИД РФ, нужно договариваться, как преодолеть десятилетнее разграбление страны

ООН, 22 января. /ТАСС/. Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима, а как преодолеть десятилетнее разграбление страны. Москва никогда не отказывалась от решения конфликта дипломатическим путем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине.

"Именно так, как и положено братьям и добрым соседям, они (россияне и украинцы - прим. ТАСС) и будут жить после реализации целей специальной военной операции, будь то военным или мирным путем. Напомню, что мы никогда не отказывались от последнего и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного, десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом", - сказал Лавров.