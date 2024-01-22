Лавров посоветовал прислушаться к позиции РФ по урегулированию на Украине

Глава МИД РФ отметил, что "крестовый поход" против России уже создал очевидные, репутационные и экзистенциальные риски

ООН, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал прислушаться к российской позиции по урегулированию конфликта на Украине, "пока еще есть время".

"Все эти формулы - путь в никуда", - отметил Лавров, комментируя "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского. "Чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада, которому "крестовый поход" против России уже создал очевидные, репутационные и экзистенциальные риски. Советую к этому внимательно прислушаться, пока еще есть время", - заявил он на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что министр прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в запрошенном Россией заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что Лавров посетит Нью-Йорк в период с 22 по 24 января для очного участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Ожидаются также двусторонние встречи.