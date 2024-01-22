Без уклонистов и иноагентов. В России реформировали федеральный кадровый резерв

Президент России Владимир Путин подписал указ, который создает в стране федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе. Соответствующий документ опубликован.

По сути, новый механизм приходит на смену прежней системе отбора перспективных сотрудников в госсекторе. Как отмечали в Кремле, теперь определены единые цели и задачи федерального кадрового резерва, подходы к его формированию, а также установлены четкие требования к кандидатам.

Так, согласно указу, претендовать на включение в резерв не смогут иноагенты, лица с иностранным гражданством, уклонисты от армии. Кандидатом не может быть человек, у которого нет нужного стажа или образования, есть неснятое дисциплинарное взыскание, который был уволен за коррупцию пять и менее лет назад. Есть и другие факторы, например судимость или определенные заболевания.

Кандидаты в кадровый резерв будут проходить специальный отбор по профессиональному уровню. Они также должны будут отчитываться о доходах и выдерживать необходимые проверки, включая антикоррупционные. С 1 июня предполагается организовать тестирование в РАНХиГС - его должны будут преодолеть как претенденты, так и уже включенные в резерв. А с 1 января 2025 года участники резерва будут проходить в академии обучение в соответствии с утвержденным кабмином госзаданием.

В некоторых случаях людей могут исключать из кадрового резерва. Например, при увольнении в связи с утратой доверия, из-за появления на работе в пьяном виде или под воздействием наркотиков, из-за разглашения гостайны или по другим дискредитирующим обстоятельствам. Еще одно основание - совершение сотрудником "действий, нанесших ущерб его репутации".

В случае если человек находится в резерве больше шести лет, но так и не был назначен на вышестоящую должность, его тоже могут исключить из списка перспективных кадров.

Организационные вопросы

Организацией процесса будет заниматься управление Кремля по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции. Предложить включить кого-либо в резерв могут сотрудники Администрации президента РФ и правительства, главы федеральных ведомств, губернаторы. Кандидатуры будут представляться по мере необходимости: как правило, два раза в год - до 1 июня и до 1 декабря. Рекомендатель будет лично отвечать за того, кого он предложил в резерв.

Руководителям федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций рекомендовано использовать эту систему для назначения управленцев. При этом в общую платформу не будут включать людей из кадровых резервов госорганов, которые подчиняются напрямую президенту, то есть силовых и некоторых других ведомств. При выдвижении претендента на руководящие должности, решение по которым принимает глава государства, потребуется обязательно указать, состоит ли он в кадровом резерве.

При формировании резерва планируется использовать государственную информационную систему в области государственной службы. Она нужна для оптимизации процедур, более эффективного взаимодействия между ведомствами. Правительство РФ должно обеспечить возможность ее применения уже с 1 апреля, в том числе для оценки профессиональных качеств кандидатов.

Предельная численность кадрового резерва не устанавливается.