В Бразилии в 2024 году могут пройти "Русские сезоны"

Проект по представлению русской культуры ежегодно проводят за рубежом

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Международный проект "Русские сезоны" запланирован в одной из стран Латинской Америки в 2024 году, работа ведется сейчас с Бразилией. Об этом заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.

"В текущем году "Русские сезоны" запланированы к проведению в одной из стран Латинской Америки, работа ведется сейчас с Бразилией", - отметил дипломат на круглом столе в Совете Федерации, посвященном роли России в мировом гуманитарном пространстве.

Международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры ежегодно проводится за рубежом. "Русские сезоны" включают в себя концерты классической музыки и театральные постановки, фестивали кинематографистов, художественные выставки и просветительские проекты. Всего за время существования "Русские сезоны" посетили более 13 млн зрителей.