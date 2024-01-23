ОП подписала соглашение с НКО о наблюдении за выборами президента

Как отметил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, присоединиться к соглашению можно будет до конца января

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ заключила соглашение с общественными объединениями и некоммерческими организациями о сотрудничестве при направлении наблюдателей на президентские выборы в марте. Церемония подписания документа с представителями 55 общероссийских организаций прошла в палате.

Как отметил на церемонии подписания замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб, присоединиться к соглашению можно будет до конца января. Он напомнил, что палата организует общественное наблюдение на выборах и референдумах с 2012 года.

"К наблюдению мы традиционно зовем и приглашаем авторитетнейшие общероссийские, межрегиональные и региональные общественные организации. Сегодня у нас такое же знаменательное событие - мы предлагаем вам заключить с ОП РФ соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием при проведении выборов 17 марта", - сказал Гриб.

Он отметил, что общественное наблюдение за 12 лет превратилось "в самый масштабный и успешный проект российского гражданского общества за всю историю". "Сотни тысяч людей у нас вовлечены в общественное наблюдение за выборами. Естественно, участвуют региональные общественные палаты, все руководствуются нашим золотым стандартом общественного наблюдения и кодексом этики общественного наблюдателя", - сказал Гриб.

Ситуационный центр

Гриб подчеркнул, что все сигналы наблюдателей о возможных нарушениях тщательно анализируются и проверяются региональными общественными штабами, которые функционируют во всех субъектах РФ. "В целях координации общероссийского общественного наблюдения в ОП РФ [в марте] будет развернут ситуационный центр, где в режиме реального времени, круглосуточно будут принимать сообщения от общественных наблюдателей со всей страны. В регионах уже организовано массовое обучение общественных наблюдателей", - сказал Гриб. Всего планируется обучить более 200 тыс. наблюдателей.

Он напомнил, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на этих выборах будет применяться в 29 регионах. "С 2021 года ОП осуществляет контроль за ДЭГ с помощью инструментов цифрового сейф-пакета. В 2023 году с экспертами мы подготовили единый стандарт общественного наблюдения за онлайн-голосованием. Будем и анализировать практику, и обобщать опыт такого наблюдения, чтобы улучшать и развивать его", - сказал Гриб.

По его словам, совместно с общественными наблюдательными комиссиями ОП будет осуществлять контроль за соблюдением избирательных прав граждан в местах принудительного содержания.

Новшеством этой кампании станет мониторинг помещений, где разместятся избирательные комиссии. "Мы разработали методические рекомендации для довыборной проверки помещений и зданий, где располагаются избирательные комиссии. Документ будет включать комплексный анализ условий нахождения избирателей на участке", - пояснил Гриб.

Он также отметил, что важным направлением работы общественников останется мониторинг СМИ "на предмет появления в них непроверенных или заведомо ложных сообщений".

О выборах

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.