Съезд Партии роста 27 января обсудит объединение с "Новыми людьми"

Член федерального политсовета партии, депутат Госдумы Оксана Дмитриева сообщила, что некоторые решения уже были приняты политсоветом Партии роста накануне съезда "Новых людей", на котором те выдвигали кандидата в президенты РФ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Участники съезда Партии роста 27 января будут обсуждать процесс объединения с "Новыми людьми". Об этом ТАСС заявила член федерального политсовета партии, депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

"Съезд Партии роста действительно будет 27 января. И я думаю, будет вопрос решаться об объединении, взаимодействии с партией "Новые люди". И будет решаться вопрос, какие будут конкретные механизмы юридические и юридико-технические, каким образом этот процесс объединения пройдет", - сказала Дмитриева.

По ее словам, некоторые решения уже были приняты политсоветом Партии роста накануне съезда "Новых людей", на котором те выдвигали кандидата в президенты России.

"Кое-какие решения тоже были и договоренности, они зафиксированы в неформальном меморандуме, который пока является для служебного пользования, но, естественно, им будут тоже руководствоваться. Мы им будем руководствоваться, и, думаю, наши коллеги тоже. Так что, думаю, будут приняты определенные решения, будет примерно определен механизм, как это будет проходить", - добавила Дмитриева.

Она добавила, что в случае изменения названия партии после объединения потребуется вносить изменения в ее устав.

24 декабря лидер "Новых людей" Алексей Нечаев и лидер Партии роста Борис Титов объявили об объединении партий и подписали соответствующее соглашение. Пресс-служба "Новых людей" сообщала, что структура партии изменится после объединения. Там также уточнили, что съезд Партии роста планируется на 27 января, а съезд "Новых людей", предварительно, на 4-9 марта.