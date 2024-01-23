Песков воздержался от официальных оценок по отказу Польши от иска против РФ в ЕСПЧ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия всегда была против политизации авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году и надеется, что здравый смысл в Польше возобладает и "страница будет перевернута". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отказ Польши от подачи иска против Москвы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по соответствующему делу.

"Видели такие сообщения. Здесь нужно будет ознакомиться с официальной информацией, поэтому я бы не стал давать пока каких-то официальных оценок. Наша позиция здесь хорошо известна. Хорошо известны также причины этой трагической авиакатастрофы. Ни для кого не секрет. Мы всегда были против того, чтобы политизировать эту страшную аварию, которая унесла столько жизней. Хотелось бы, чтобы эта страница была перевернута, и надеемся, что оно так со временем и будет и здравый смысл все-таки возобладает", - утверждает представитель Кремля.

Ранее Министерство иностранных дел Польши заявило, что отказывается от подачи иска в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года, в которой погиб бывший тогда президентом Польши Лех Качиньский.

Авиакатастрофа под Смоленском

Самолет Ту-154М разбился утром 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях густого тумана. В результате погибли все 96 человек, находившиеся на борту, включая президента Польши Леха Качиньского и его супругу Марию. Высокопоставленная польская делегация летела в Катынь для проведения траурных мероприятий.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях.

В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна названы ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. Польские эксперты пришли к выводу, что причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг.

В октябре 2015 года к власти в Польше пришла правая партия "Право и справедливость". Новое правительство заявило о недостаточно тщательном изучении всех обстоятельств трагедии прежним руководством страны. В начале марта 2016 года решением бывшего тогда главой Минобороны Антония Мачеревича (2015-2018) была возобновлена работа правительственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, которая еще в 2011 году закрыла дело об авиакатастрофе.

В апреле 2019 года возглавивший к этому моменту комиссию Мачеревич сообщил, что лаборатория, близкая к Минобороны Великобритании, обнаружила на обломках Ту-154 частицы взрывчатого вещества. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отвергла доводы британских экспертов.